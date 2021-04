Le prix de la plus grande crypto-monnaie du monde a plus que doublé cette année, car elle est de plus en plus acceptée par le grand public comme investissement et moyen de paiement, et les investisseurs recherchent des actifs à haut rendement dans un contexte de taux d'intérêt bas

De grandes entreprises, dont BNY Mellon, Mastercard Inc et Tesla Inc, figurent parmi celles qui ont adopté les crypto-monnaies ou investi dans celles-ci.