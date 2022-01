Le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis septembre

Le bitcoin était dernièrement en baisse de 3,7 % après avoir touché 40 938 $, son plus bas depuis le 29 septembre. La plus grande cryptomonnaie du monde a perdu plus de 40 % depuis qu'elle a atteint un record de 69 000 dollars en novembre et la volatilité qui la caractérise depuis sa naissance il y a 13 ans reste obstinément présente.

La puissance de calcul mondiale du réseau bitcoin a fortement chuté cette semaine à la suite de l'arrêt de l'Internet au Kazakhstan, alors qu'un soulèvement a touché l'industrie du minage de cryptomonnaies en pleine croissance dans le pays.

Le bitcoin a également été sous pression après que les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, publiées mercredi, aient semblé pencher vers une action politique plus agressive, sapant l'appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués.

"Nous constatons un large sentiment de perte de risque sur tous les marchés actuellement, car les préoccupations inflationnistes et les hausses de taux semblent être au premier plan dans l'esprit des spéculateurs", a déclaré Matthew Dibb, COO de la plateforme crypto de Singapour Stack Funds.

"La liquidité du BTC a été assez mince des deux côtés et il y a un risque de repli vers le milieu des années 30 à court terme."

L'Ether, le deuxième plus grand jeton en termes de capitalisation boursière, a chuté jusqu'à 8,6% à 3 114 $, son plus bas depuis le 1er octobre.