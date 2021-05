Le bitcoin atteint son plus bas niveau sur trois mois, Musk poussant les investisseurs à se retirer.

Musk laisse entendre que Tesla pourrait vendre ou a vendu des BTC.

Le prix plonge de 9% pour atteindre son plus bas niveau depuis début février.

L'éther et le doge se joignent au mouvement de chute

SINGAPOUR, 17 mai (Reuters) - Le bitcoin est tombé à son plus bas niveau en trois mois lundi, les investisseurs ayant vendu des crypto-monnaies après que le patron de Tesla, Elon Musk, eut laissé entendre ce week-end que le constructeur automobile envisageait de vendre ou avait déjà vendu une partie de ses avoirs en bitcoins.

Elon Musk a stimulé les marchés des crypto-monnaies par son enthousiasme pour cette classe d'actifs, mais il a récemment troublé le commerce en semblant se refroidir sur le bitcoin en faveur de sa parodie, le dogecoin. Les fluctuations commencent à effrayer même les traders les plus endurcis.

Le bitcoin a chuté de plus de 9 % lundi à 42 185 dollars, son plus bas niveau depuis le 8 février, tandis que l'éther, lié à la blockchain ethereum, a chuté d'environ 8 % à 3 227,22 dollars. Le dogecoin a chuté de près de 7 % à 0,48 $, et tous les trois sont bien en dessous des records récents.

La semaine dernière, Musk a déclaré que Tesla cesserait d'accepter les bitcoins comme moyen de paiement, en raison de préoccupations environnementales liées à la consommation d'énergie pour traiter les transactions. En défendant cette décision dimanche, il a laissé entendre que Tesla avait peut-être vendu ses propres avoirs.

En réponse à un compte Twitter non vérifié appelé @CryptoWhale, qui disait https://bit.ly/2QsUQkw : "Les bitcoiners vont se gifler le trimestre prochain quand ils découvriront que Tesla a vendu le reste de leurs avoirs en #Bitcoin. Avec la quantité de haine que @elonmusk reçoit, je ne le blâmerais pas..." Musk a écrit : "En effet".

Il n'est pas clair s'il confirmait les ventes ou s'il faisait seulement référence au fait qu'il avait fait face à des critiques.

La semaine dernière, Musk a déclaré que Tesla ne vendrait pas ses bitcoins, mais la cyrptocurrency a chuté de près d'un quart depuis le revirement de Musk sur le fait que Tesla l'accepte comme paiement.

Le dogecoin ne s'est pas non plus encore totalement remis de ce que Musk l'a décrit comme une "arnaque", même s'il a fait grimper le prix la semaine dernière en disant qu'il travaillait à améliorer son efficacité.

Pour une classe d'actifs qui a bondi cette année, le dogecoin ayant été multiplié par cent, l'éther par quatre et le bitcoin par 45 %, certains commencent à mettre un terme à cette folle aventure.

"Nos transactions du week-end ont augmenté, et nous observons de sérieuses liquidations sur les marchés boursiers", a déclaré Chris Weston de la maison de courtage Pepperstone à Melbourne.

"Je ferme la position courte sur le bitcoin/long-ethereum et je me mets à l'écart, car j'ai le sentiment que la poussière doit vraiment retomber ici", a-t-il déclaré. (Reportage de Tom Westbrook à Singapour. Reportages supplémentaires de Radhika Anilkumar à Bengaluru et Vidya Ranganathan à Singapour. Montage de Gerry Doyle)