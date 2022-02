La plus grande cryptomonnaie du monde a atteint 44 347,65 $, son plus haut niveau depuis la mi-janvier. La dernière fois, il était en hausse de 4,4 % à 44 286 $. Depuis qu'il a atteint son plus bas niveau sur près de six mois le 24 janvier, le bitcoin a gagné environ 35 %.

L'ether, la deuxième monnaie numérique en termes de capitalisation boursière, a atteint un pic de trois semaines à 3 170 dollars et était en hausse de 3,16 % à 3 154,73 dollars.