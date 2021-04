Le bitcoin atteint un niveau record avant l'introduction en bourse de Coinbase

La monnaie numérique a atteint 62 741 dollars un jour avant l'introduction en bourse de Coinbase.

L'inscription de la plus grande bourse américaine de crypto-monnaies sur le Nasdaq est considérée comme une victoire historique pour les défenseurs des crypto-monnaies.

Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, est de plus en plus accepté par le grand public comme investissement et moyen de paiement.

Son petit rival, l'Ethereum, a également atteint un niveau record de 2 205 dollars.

De grandes entreprises comme BNY Mellon, Mastercard et Tesla font partie de celles qui ont adopté les crypto-monnaies ou qui y ont investi.

Le bitcoin a dépassé 60 000 dollars au début du mois dernier, alimenté par la décision de Tesla d'acheter pour 1,5 milliard de dollars de cette monnaie numérique pour son bilan.

La multiplication des crypto-monnaies est également motivée par les investisseurs qui recherchent des actifs à haut rendement dans un contexte de taux d'intérêt bas.