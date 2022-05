Le bitcoin attire les Argentins lassés de l'inflation malgré le crash des cryptomonnaies.

Les épargnants de ce pays d'Amérique du Sud sont de plus en plus attirés par les cryptomonnaies pour compenser des années d'inflation douloureuse, qui atteint aujourd'hui près de 60 %, et ce, malgré un récent krach boursier et l'expérience difficile du Salvador en matière de monnaie virtuelle.

"L'environnement local pousse les gens à protéger leur capital dans les cryptomonnaies et nous voyons donc la croissance s'accélérer", a déclaré Mauro Liberman, 39 ans, l'un des fondateurs du café, qui vise à promouvoir l'utilisation de la monnaie numérique.

"Dans toute l'Amérique latine, le potentiel de croissance est énorme", a-t-il dit, ajoutant que la plupart des utilisateurs locaux l'achetaient comme un moyen de thésauriser leurs économies. "C'est une avalanche qui ne sera pas arrêtée".

Un rapport d'avril d'Americas Market Intelligence a montré que la pénétration de la crypto en Argentine était de 12 %, soit environ le double du niveau du Mexique et du Brésil. L'adoption au Venezuela, en proie à l'hyperinflation, est encore plus élevée, selon un récent rapport de Chainalysis,

. Graphique : Argentine : la crypto est reine -



JE PERDS MOINS

L'attraction est un manque de confiance dans la monnaie locale, le peso, qui s'est déprécié de 14 % cette année par rapport au dollar. Les contrôles des capitaux limitant les devises étrangères à 200 dollars par mois stimulent également l'adoption de la crypto.

L'inflation annuelle a atteint 58 % en avril et pourrait aller jusqu'à 70 % cette année, un taux qui rend les crypto-monnaies attrayantes, malgré le récent krach qui a vu les stablecoins comme TerraUSD et Tether glisser, et le bitcoin tomber à son plus bas niveau depuis 16 mois.

Victor Levrero, 44 ans, spécialiste en informatique dans la province de Buenos Aires, place ses économies supplémentaires dans des stablecoins et des bitcoins chaque mois après avoir épuisé son quota de 200 dollars pour convertir des pesos en dollars. Il ne s'embarrasse pas d'une épargne en pesos à terme fixe.

"Fondamentalement, c'est parce que je perds moins", a-t-il déclaré. "Avec une inflation argentine comprise entre 60 et 70 %, et des termes fixes payant 30 à 35 %, cela ne fonctionne tout simplement pas."

Les plateformes de crypto-monnaies locales comme Lemon Cash et Buenbit ont déclaré à Reuters que leur base d'utilisateurs avait explosé au cours de l'année dernière.

La banque centrale a mis en garde à plusieurs reprises contre le risque d'investir dans des monnaies numériques volatiles, et certains adoptants le prennent avec précaution.

Marcelo Vila, 37 ans, technicien informatique indépendant, a déclaré que pour l'instant il n'avait qu'un petit montant investi dans le bitcoin et l'Ether.

"L'idée est d'élargir la proportion de fonds investis en crypto", a-t-il déclaré. "Mais tant que je ne connais pas le marché de la crypto, je ne peux pas y investir beaucoup d'argent".

Sebastian Carsorio, 23 ans, originaire d'un quartier pauvre d'Escobar en dehors de la capitale, n'a pas grand-chose à perdre. Il cherche à s'extraire de la pauvreté en utilisant une mine de cryptomonnaies artisanale qu'il a assemblée avec des pièces d'ordinateur recyclées de son travail.

"J'ai réparé les choses et je les ai assemblées dans un ordinateur", a-t-il déclaré à Reuters à son domicile, où il avait des écrans montrant comment se déroule le minage. Il a commencé par l'Ethereum, puis le bitcoin - ce qui lui a permis d'acheter un terrain et de retourner à l'école.

"Je vais continuer à miner car c'est un bon moyen d'économiser", a déclaré Carsorio, expliquant qu'il obtient un meilleur taux de change pour les pesos que dans la rue. "Lorsque l'argent a été serré, le minage m'a souvent sauvé"

