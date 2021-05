Le bitcoin augmente de 5,2 % à 36 448 $.

Le bitcoin, la crypto-monnaie la plus importante et la plus connue au monde, est en hausse de 31,4 % par rapport au plus bas de l'année, soit 27 734 dollars le 4 janvier.

L'Ether, la pièce liée au réseau blockchain ethereum, a augmenté de 8,25 % à 2 467,58 dollars dimanche, ajoutant 187,99 dollars à sa clôture précédente.

Le bitcoin a été moins volatil au cours de la semaine écoulée, mais il a perdu 32 % ce mois-ci, plombé par les pressions réglementaires croissantes sur le secteur.

Il se négocie actuellement à des niveaux qui n'ont pas été vus depuis janvier et à environ la moitié de sa valeur maximale.