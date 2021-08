Le bitcoin, la crypto-monnaie la plus importante et la plus connue au monde, est en hausse de 71,6 % par rapport au plus bas de l'année, soit 27 734 dollars le 4 janvier.

L'Ether, la pièce liée au réseau blockchain ethereum, a augmenté de 7,86 % à 3 284,18 $ vendredi, ajoutant 243,55 $ à sa clôture précédente.