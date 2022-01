Le bitcoin chute avant la recherche d'indices sur les taux dans les chiffres de l'emploi aux États-Unis.

Le pétrole se dirigeait vers ses meilleurs gains hebdomadaires depuis la mi-décembre, alimentés par des inquiétudes sur l'offre dans un contexte d'escalade de l'agitation au Kazakhstan, où une coupure d'Internet frappant la puissance de calcul mondiale du réseau bitcoin a contribué à faire chuter la cryptomonnaie à son plus bas niveau depuis septembre.

L'indice boursier MSCI All Country est resté stable à 744,71 points, soit une baisse de 2 % par rapport à son record de mardi.

En Europe, l'indice STOXX a perdu 0,5 % à 485 points, en baisse de 2 % par rapport à son record de mardi. Les données clés de l'inflation dans la zone euro étaient attendues à 1000 GMT.

L'excellent début de l'année 2022 s'est inversé mercredi après que les minutes de la réunion de décembre de la Fed aient indiqué que la banque centrale pourrait devoir relever ses taux d'intérêt plus tôt que prévu.

Certains décideurs de la Fed souhaitent également réduire le bilan de la banque centrale, qui s'élève à plus de 8 000 milliards de dollars, et relever les taux, selon le compte rendu.

La Bourse s'est stabilisée jeudi soir, mais les analystes de la banque ING ont déclaré que le procès-verbal avait encore des répercussions sur les marchés, entraînant une hausse des rendements obligataires, frappant les valeurs de croissance et maintenant le dollar à un niveau raisonnable.

"Nous avons les chiffres de l'emploi non agricole aujourd'hui et cela aura-t-il un effet sur les prévisions de hausse des taux ? Je ne pense pas", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets. "La Fed est sur la bonne voie pour commencer des augmentations de taux graduelles et incrémentielles et la question clé sera de savoir combien les marchés leur permettront de s'en tirer et cela dépendra en grande partie des orientations."

Selon une enquête menée par Reuters auprès d'économistes, les emplois non agricoles ont probablement augmenté de 400 000 le mois dernier, après avoir augmenté de 210 000 en novembre.

Goldman Sachs a déclaré s'attendre à une augmentation supérieure au consensus de 500 000.

Les contrats à terme sur les actions e-mini du S&P 500 étaient légèrement plus faibles.

LE BRUT REMONTE, LE BITCOIN CHUTE

Les actions asiatiques ont principalement augmenté vendredi, mettant fin à deux jours de pertes.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a progressé de 0,7 %, soutenu par des gains en Australie où l'indice de référence local a grimpé de 1,3 %, grâce aux valeurs bancaires. Le Nikkei japonais a peu changé.

Les actions de la Chine et de Hong Kong ont légèrement progressé dans l'espoir que Pékin déploie davantage de mesures de soutien pour donner la priorité à la stabilité économique.

Un indice des valeurs immobilières de la Chine continentale cotées à Hong Kong a bondi de 4,6 % après que les médias eurent rapporté que les responsables politiques chinois prévoyaient d'exclure la dette accumulée lors de l'acquisition d'actifs en difficulté lorsqu'ils évalueraient le respect du ratio d'endettement.

Les investisseurs sont susceptibles de s'adapter aux actions asiatiques "attrayantes et moins chères" en ce début d'année, a déclaré Jim McCafferty, coresponsable de la recherche sur les actions de l'APAC chez Nomura.

"Avec la hausse imminente des taux, du point de vue de la diversification du risque global, les investisseurs sont susceptibles de déplacer leur argent des marchés américains vers les marchés asiatiques, en particulier la Chine, car elle est de plus en plus indépendante de ce que font les États-Unis", a-t-il déclaré.

Les rendements du Trésor américain ont marqué une pause, après avoir fortement augmenté cette semaine à la suite de la publication des minutes de la Fed.

Le rendement des obligations de référence du Trésor à 10 ans était en dernier lieu à 1,7249% après avoir atteint 1,7530% dans la nuit, son plus haut depuis avril 2021 et en forte hausse par rapport à sa clôture de 1,5118% en 2021.

Le dollar devait enregistrer de larges gains hebdomadaires, atteignant mardi un pic de cinq ans sur le yen à 116,35, après avoir oscillé autour de 115,87 vendredi.

Les prix du pétrole se sont redressés, ce que certains analystes ont lié à la nouvelle de l'arrivée de parachutistes russes pour réprimer les troubles au Kazakhstan, bien que la production dans ce pays producteur de l'OPEP+ n'ait pas été affectée jusqu'à présent.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 0,48% à 82,38 dollars le baril, et le brut américain de 0,5% à 79,83 dollars.

L'or au comptant s'est établi à 1 789 $ l'once après avoir touché jeudi un plus bas de deux semaines à 1 788,25 $, la hausse des rendements du Trésor américain ayant nui à la demande pour le métal ne portant pas intérêt.

Le bitcoin a chuté de 2,3 % à environ 42 095 $ après avoir atteint son plus bas niveau depuis la fin septembre, les minutes de la Fed en faveur des faucons ayant également sapé l'appétit pour les appétits plus risqués.