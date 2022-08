Le bitcoin, la cryptomonnaie la plus importante et la plus connue au monde, est en baisse de 58,7 % par rapport au sommet de l'année de 48 234 $ atteint le 28 mars.

L'Ether, la pièce liée au réseau blockchain ethereum, a plongé de 2,76 % à 1 467,2 $ samedi, perdant 41,60 $ par rapport à sa clôture précédente.