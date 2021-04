Le bitcoin chute de 14 %

Luke Sully, PDG de Ledgermatic, spécialiste de la trésorerie des actifs numériques, a déclaré dans un courriel que les gens "ont peut-être vendu sur la nouvelle de la panne d'électricité en Chine et non sur l'impact qu'elle a réellement eu sur le réseau".

"La panne d'électricité a mis en évidence une faiblesse fondamentale : bien que le réseau Bitcoin soit décentralisé, son exploitation minière ne l'est pas", a ajouté M. Sully.

Certains analystes de blockchain très suivis sur Twitter ont souligné la forte baisse du "taux de hachage" due à la panne.

Le taux de hachage fait référence à l'indice de volatilité qui mesure la capacité de traitement de l'ensemble du réseau Bitcoin, et il détermine la puissance requise par les mineurs pour produire de nouveaux Bitcoins.

"En général, les chocs sur le taux de hachage ne provoquent pas de chute des prix. Une réduction du taux de hachage ralentit les transactions, ce qui, ironiquement, rend plus difficile le transfert des pièces vers les bourses pour la vente. La récente chute des prix est bien dans les limites de la volatilité typique, c'est du bruit et non un signal", a déclaré Edan Yago, cofondateur de Sovryn, un protocole financier décentralisé basé sur le bitcoin.

Le recul du bitcoin intervient également après que la banque centrale de Turquie a interdit vendredi l'utilisation des crypto-monnaies pour les achats.

Edward Moya, analyste de marché senior chez OANDA, a déclaré que les crypto-monnaies étaient mûres pour un repli.

"Le marché est devenu excessivement agressif et haussier sur tout", a déclaré Edward Moya. "N'importe quel gros titre baissier aurait pu déclencher cette réaction".

De nombreux marchés de crypto-monnaies fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui ouvre la voie à des fluctuations de prix à des heures imprévisibles.

Malgré la chute soudaine du cours, le bitcoin est toujours en hausse de 89 % depuis le début de l'année 2021, grâce à son acceptation par le grand public en tant qu'investissement et moyen de paiement, et à la ruée des particuliers vers les actions, les fonds négociés en bourse et d'autres actifs risqués.