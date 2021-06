Le bitcoin chute de 5,71 % à 35 210 $.

Le bitcoin a chuté de 5,71% à 35 210 dollars à 6h00 GMT samedi, perdant 2 131,11 dollars par rapport à sa précédente clôture.

Le bitcoin, la crypto-monnaie la plus importante et la plus connue au monde, est en baisse de 45,7% par rapport à son sommet de 64 895,22 dollars atteint en 2021, le 14 avril.

L'Ether, la pièce liée au réseau blockchain ethereum, a chuté de 2,54 % à 2 293,26 dollars samedi, perdant 59,84 dollars par rapport à sa précédente clôture. (Reportage de Radhika Anilkumar à Bengaluru ; édition de Toby Chopra)