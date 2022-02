Le bitcoin, la cryptomonnaie la plus importante et la plus connue au monde, est en baisse de 15,3 % par rapport au sommet de 47 989 dollars atteint le 2 janvier dernier.

L'Ether, la cryptomonnaie liée au réseau blockchain ethereum, a chuté de 7,43 % à 2 891,32 dollars jeudi, en baisse de 231,92 dollars par rapport à sa précédente clôture.