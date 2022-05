Le bitcoin connaît une série de pertes record alors que l'effondrement des "stablecoins" écrase la cryptographie

Les cryptoactifs ont également été emportés par de vastes ventes d'investissements risqués sur fond d'inquiétudes concernant une inflation élevée et des taux d'intérêt en hausse. Le sentiment est toutefois particulièrement fragile, car les tokens censés être arrimés au dollar ont vacillé.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie par la valeur totale du marché, a tenté un rebond au début de la session asiatique et a augmenté de 2 % pour atteindre 29 500 $, une sorte de reprise depuis le plus bas niveau de 16 mois d'environ 25 400 $ atteint jeudi.

Il reste bien en deçà des niveaux d'environ 40 000 $ de la semaine dernière et, à moins d'un rebond dans les échanges du week-end, il se dirige vers une septième perte hebdomadaire consécutive, un record.

"Je ne pense pas que le pire soit passé", a déclaré Scottie Siu, directeur des investissements d'Axion Global Asset Management, une société basée à Hong Kong qui gère un fonds indiciel cryptographique.

"Je pense qu'il y a plus de baisse dans les jours à venir. Je pense que ce que nous devons voir, c'est l'intérêt ouvert s'effondrer beaucoup plus, de sorte que les spéculateurs soient vraiment hors jeu, et c'est à ce moment-là que je pense que le marché se stabilisera."

TerraUSD (USDT) a rompu son ancrage 1:1 au dollar cette semaine, car son mécanisme pour rester stable, utilisant un autre jeton numérique, a échoué sous la pression de la vente. Il s'est échangé pour la dernière fois sous les 10 cents.

Tether, le plus grand stablecoin et celui dont les développeurs disent qu'il est soutenu par des actifs en dollars, a également subi des pressions et est tombé à 95 cents jeudi, selon les données de CoinMarketCap.

UNSTABLE

Les ventes ont réduit de moitié environ la valeur marchande mondiale des cryptomonnaies depuis novembre, mais le repli s'est transformé en panique au cours des dernières séances avec la pression exercée sur les stablecoins.

Il s'agit de jetons rattachés à la valeur d'actifs traditionnels, souvent le dollar américain, et qui constituent le principal moyen de déplacer de l'argent entre cryptomonnaies ou de convertir des soldes en espèces fiduciaires.

"Plus de la moitié de tous les bitcoins et éthers échangés sur les bourses sont contre un stablecoin, USDT ou Tether prenant la plus grande part", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une obligation de recherche.

"Pour ces types de monnaies stables, le marché doit avoir confiance dans le fait que l'émetteur détient suffisamment d'actifs liquides qu'il serait en mesure de vendre en période de stress du marché."

Tether a retrouvé la parité avec le dollar et sa société d'exploitation affirme disposer des actifs nécessaires en bons du Trésor, en espèces, en obligations d'entreprises et autres produits du marché monétaire.

Mais il est probable qu'il soit soumis à de nouvelles épreuves si les traders continuent à vendre, et les analystes craignent que le stress ne se répercute sur les marchés monétaires si la pression oblige à une liquidation de plus en plus importante.

L'éther, la deuxième plus grande cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière, s'est stabilisé près de 2 000 $ vendredi, après avoir chuté jusqu'à 1 700 $ jeudi. Le bitcoin et l'éther sont environ 60 % en dessous des sommets records atteints en novembre.

Les actions liées aux crypto-monnaies ont également été malmenées, les actions du courtier Coinbase se sont stabilisées pendant la nuit, mais ont tout de même chuté de moitié en un peu plus d'une semaine.

En Asie, Huobi Technology et BC Technology Group, cotés à Hong Kong, qui exploitent des plates-formes de négociation et d'autres services de crypto-monnaies, ont connu des chutes hebdomadaires de plus de 15 %.

Au milieu de la tourmente, Nomura a déclaré vendredi qu'elle avait commencé à proposer des produits dérivés du bitcoin à ses clients, la dernière initiative en date d'une institution financière traditionnelle dans cette classe d'actifs.