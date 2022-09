Le bitcoin dépasse les 20 000 $ alors que le dollar américain s'effondre

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie en valeur de marché, a augmenté de plus de 7 % pour atteindre 20 796 $, un sommet de deux semaines. L'Ether, la deuxième plus importante, a augmenté de 5 % pour atteindre également un pic de deux semaines à 1 717 $. Le bitcoin avait été aussi bas que 18 540 $ mercredi.

Les participants au marché ont déclaré qu'il n'y avait pas de déclencheur particulier pour les gains au-delà d'une large humeur optimiste dans toutes les classes d'actifs vendredi, menée par une baisse du dollar refuge et un rallye des actions chinoises. [MKTS/GLOB]

Si les cryptomonnaies peuvent maintenir leurs gains jusqu'à la clôture de dimanche, le bitcoin pourrait enregistrer une deuxième hausse hebdomadaire consécutive, et sa meilleure semaine depuis environ un mois.

La volatilité de l'Ether pendant le week-end pourrait être accentuée par une mise à jour logicielle imminente connue sous le nom de "fusion", prévue entre le 10 et le 20 septembre, la date exacte étant incertaine.

Ce changement modifiera radicalement la façon dont les transactions sont traitées et est censé réduire la consommation d'énergie. Certaines bourses prévoient de mettre en pause les dépôts et les retraits pendant la mise à niveau.