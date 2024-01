Le bitcoin a progressé de 3 % pour dépasser les 45 000 dollars mardi, pour la première fois depuis avril 2022, alors que la crypto-monnaie la plus importante et la plus connue au monde démarre l'année 2024 en fanfare.

Le bitcoin a atteint son plus haut niveau en 21 mois à 45 386 dollars plus tôt dans la journée et était en hausse de 2 % à 44 980 dollars.

L'Ether, la pièce liée au réseau de blockchain Ethereum, était en hausse de 1 % à 2 376 dollars (rapport d'Ankur Banerjee à Singapour ; édition de Muralikumar Anantharaman).