Le bitcoin enregistre des sorties hebdomadaires record alors que les gains stagnent - données CoinShares

Les sorties de fonds pour les produits et fonds en bitcoins ont totalisé 98 millions de dollars, soit 0,2 % du total des actifs sous gestion. Pour l'année, les entrées totales de bitcoin se sont élevées à 4,3 milliards de dollars. En 2020, les investisseurs ont injecté 15,6 milliards de dollars dans les produits et fonds en bitcoin, tandis que les entrées en éthereum ont atteint près de 2,5 milliards de dollars, selon les données.

Depuis qu'il a atteint un record juste en dessous de 65 000 dollars à la mi-avril, le prix du bitcoin a chuté de 35 %. Le bitcoin était en baisse de 5,2 % à 44 073 $, entraîné par les tweets d'Elon Musk, chef de Tesla Inc.

"Bien qu'il ne représente que 0,2 % des actifs sous gestion, le plus grand nombre de sorties de produits d'investissement en bitcoin enregistré la semaine dernière mérite d'être souligné", a déclaré Matt Weller, responsable mondial des études de marché chez Forex.com.

"Les coûts environnementaux perçus du bitcoin deviennent de plus en plus importants, ce qui renforce l'attrait relatif de l'ethereum et sa transition prochaine vers le modèle de sécurité de preuve d'enjeu, moins gourmand en énergie", a-t-il ajouté.

L'ethereum, deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, a continué à afficher des entrées solides de 26,5 millions de dollars la semaine dernière, avec un total de 910 millions de dollars depuis le début de l'année.

La crypto-monnaie a été soutenue par la montée en flèche de l'utilisation des applications financières décentralisées basées sur l'ethereum, qui facilitent les prêts en crypto-monnaies en dehors des banques traditionnelles.

L'ethereum a atteint un record de 4 380,64 dollars la semaine dernière, mais il était en baisse de 6,3 % à 3 358 dollars. Il a gagné environ 355 % en 2021.

Tous les autres produits d'investissement en actifs numériques ont également connu des afflux au cours de la dernière semaine, comme Cardano et Polkadot.

Grayscale reste le plus grand gestionnaire de devises numériques, avec 47,268 milliards de dollars d'actifs, contre 49,3 milliards de dollars à la fin du mois d'avril.

CoinShares, le deuxième plus grand gestionnaire européen d'actifs numériques, supervisait environ 6 milliards de dollars la semaine dernière, contre 5,8 milliards de dollars fin avril.