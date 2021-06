Le bitcoin est une "farce" - Amundi CIO

Les crypto-monnaies comme le bitcoin sont une "farce" et un symptôme de la formation de bulles sur les marchés financiers, a déclaré jeudi Pascal Blanque, directeur des investissements d'Amundi.

Le bitcoin, qui se négocie à environ 39 364 dollars, a chuté de 35 % le mois dernier après que la Chine a redoublé d'efforts pour prévenir les risques spéculatifs et financiers en réprimant le minage et le commerce de la plus grande crypto-monnaie.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, M. Blanque a qualifié la crypto-monnaie de "farce", ajoutant qu'elle était un symptôme des bulles qui se forment sur les marchés.

"On se souviendra du bitcoin pour avoir poussé les banques centrales à adopter la monnaie numérique", a-t-il déclaré, ajoutant que les gouvernements et les régulateurs finiront par "arrêter la musique".

Blanque a déclaré qu'il était beaucoup plus important pour les investisseurs d'augmenter leur exposition au renminbi, la monnaie chinoise, que de se diversifier dans les crypto-monnaies.