Le bitcoin et l'éther s'approchent de leur plus bas niveau depuis le compte-rendu de la Fed.

La plus grande cryptomonnaie du monde était en dernier lieu à 42 700 $, en baisse de 1,7 %, après avoir perdu 5,2 % mercredi. Une cassure sous le creux de 42 000 $ du mois dernier en ferait le plus faible depuis septembre.

Le jeton a atteint un niveau record de 69 000 dollars en novembre.

La chute est "en corrélation avec le mouvement de 'risk off' dans la plupart des classes d'actifs traditionnelles", a déclaré Matt Dibb, COO du distributeur de fonds cryptographiques basé à Singapour, Stack Funds, en soulignant les baisses du Nasdaq en particulier.

Les mouvements sur les marchés des cryptomonnaies s'alignent de plus en plus sur ceux des marchés traditionnels à mesure que le nombre d'institutions négociant des cryptomonnaies et d'autres actifs augmente.

Le Nasdaq a plongé de plus de 3 % dans la nuit, soit sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis février, après que les procès-verbaux de la Fed ont montré que les décideurs américains avaient discuté de la réduction du bilan de la banque lors de leur réunion de décembre, lorsqu'ils ont également décidé d'accélérer la fin de leur programme d'achat d'obligations. [.N]

Les marchés boursiers en Asie ont également vendu jeudi, tandis que les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté. [MKTS/GLOB] [US/]

L'ether, la deuxième plus grande cryptomonnaie au monde qui sous-tend le réseau ethereum, a perdu 5,2 % mercredi et a touché son plus bas niveau depuis octobre, avant de rebondir légèrement à 3 460 $.

Les analystes de crypto-monnaies ont également observé si les manifestations anti-gouvernementales au Kazakhstan, initialement déclenchées par la hausse des prix du carburant, affecteraient le réseau bitcoin.

Cette nation d'Asie centrale était le deuxième centre mondial de minage de bitcoins, selon le Cambridge Centre for Alternative Finance de Grande-Bretagne, l'année dernière.

À la fin de l'année dernière, le gouvernement kazakh a commencé à prendre des mesures de répression à l'encontre de certains mineurs, craignant que ce processus à forte intensité énergétique ne consomme trop d'énergie.