Le bitcoin et l'ethereum enregistrent d'importants flux entrants au cours de la dernière semaine - Données CoinShares

La semaine dernière, le bitcoin a reçu la part du lion des flux entrants des investisseurs, soit 441,7 millions de dollars, pour un total de 4,2 milliards de dollars depuis le début de l'année. La plus grande monnaie numérique du monde a enregistré des sorties hebdomadaires record la semaine précédente.

L'Ethereum a enregistré des entrées de 30,2 millions de dollars la semaine dernière et un pic historique de 13,9 milliards de dollars en 2021, selon les données.

Le total des entrées depuis le début de l'année s'élève à 5,45 milliards de dollars.

Mardi, l'ethereum a atteint un nouveau record à 3 530 dollars, portant sa capitalisation boursière à 393 milliards de dollars. Mais il était en baisse de 2,4 % à 3 353 $.

"La principale raison de la flambée (de l'ethereum) semble être le nombre croissant de développeurs qui construisent des applications DeFi sur la plateforme, mais aussi l'intérêt croissant des institutions", a déclaré Petr Kozyakov, cofondateur et directeur général du réseau mondial de paiement Mercuryo.

Les DeFi sont des plateformes de crypto-monnaies qui facilitent les prêts en dehors des institutions bancaires traditionnelles.

D'autres crypto-monnaies comme Polkadot, Binance et Cardano ont connu des afflux mineurs.

Grayscale reste le plus grand gestionnaire de devises numériques, avec 49,3 milliards de dollars au 30 avril, contre 41 milliards de dollars la semaine précédente. CoinShares, le deuxième plus grand et le plus grand gestionnaire d'actifs numériques européen, supervise environ 5,8 milliards de dollars à la date de la semaine dernière, contre 5,2 milliards de dollars le 23 avril.

Le total des actifs sous gestion jusqu'à présent cette année a atteint 64,7 milliards de dollars. En 2020, l'actif sous gestion était de 19 milliards de dollars et de 2,57 milliards de dollars en 2019.