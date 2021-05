Le bitcoin et l'ethereum plongent ; le marché des crypto-monnaies perd près de 1 000 milliards de dollars.

Ces fortes baisses sont intervenues après que la Chine a interdit aux institutions financières et de paiement de fournir des services de crypto-monnaies.

Le bitcoin est tombé à 30 066 $, son plus bas niveau depuis fin janvier. La dernière fois, il était en baisse de 22 % à 33 502 dollars. La crypto-monnaie la plus populaire a enregistré sa plus grande perte en une journée depuis mars 2020.

L'Ethereum est tombé jusqu'à 1 850 $, son niveau le plus faible depuis fin janvier également. Il était en dernier lieu en baisse de 28 % à 2 439 $. Les pertes d'Ethereum en une journée sont les plus importantes depuis mars de l'année dernière.