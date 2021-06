Le bitcoin fait fi de la répression britannique à l'encontre de la principale bourse de crypto-monnaies Binance

Le bitcoin a ignoré lundi la décision de l'autorité de surveillance financière britannique de cibler le principal marché d'échange Binance, dernier signe en date de la pression réglementaire exercée sur le secteur émergent des crypto-monnaies.

Dans un avis daté de vendredi, la Financial Conduct Authority (FCA) a déclaré que Binance ne pouvait pas mener d'activité réglementée en Grande-Bretagne et a mis en garde les consommateurs contre la plateforme, qui fait l'objet d'une surveillance croissante au niveau mondial.

Le bitcoin a chuté de 1,8 % à 34 085 dollars. Il a chuté d'environ 18 % au cours des 13 derniers jours, ses pertes ayant été provoquées par le renforcement des restrictions imposées par la Chine au secteur des crypto-monnaies.

La décision de la FCA intervient alors que les régulateurs du monde entier renforcent la surveillance du secteur des crypto-monnaies. Ils s'inquiètent notamment de son utilisation potentielle pour le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales, ainsi que des risques pour les consommateurs.

Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies du monde, a retiré le mois dernier une demande d'enregistrement auprès de la FCA, qui supervise les règles de lutte contre le blanchiment d'argent, a déclaré un porte-parole de l'organisme de surveillance. Il a refusé de dire pourquoi.

Un porte-parole de Binance a refusé de commenter ses interactions avec la FCA. Il a déclaré que Binance travaille en étroite collaboration avec les régulateurs et les forces de l'ordre "pour renforcer la sécurité et la durabilité dans l'industrie tout en fournissant les meilleurs services et la meilleure protection à nos utilisateurs".

Binance a été la cible des régulateurs à travers le monde au cours des derniers mois.

"La FCA s'aligne sur les autres grands régulateurs, notamment aux États-Unis et en Asie", a déclaré Alpay Soytürk, responsable de la conformité chez Spectrum Markets, une plateforme de négociation de produits dérivés titrisés. (Reportage de Tom Wilson ; édition de Chizu Nomiyama)