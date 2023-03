Le bitcoin a frôlé lundi son plus haut niveau en neuf mois et a clôturé sa meilleure semaine en quatre ans, les turbulences du secteur bancaire traditionnel poussant certains investisseurs à se tourner vers les actifs numériques.

La plus grande cryptomonnaie en termes de valeur de marché a reculé de 1,8% dans les heures de l'Asie à 27 549 $ après avoir atteint son plus haut depuis le 12 juin dimanche à 28 474 $.

Elle a augmenté de 26 % la semaine dernière et de plus de 35 % en dix jours, alors que les turbulences du secteur bancaire se sont propagées dans le monde entier - en commençant par l'effondrement de la Silicon Valley Bank et en culminant, jusqu'à présent, dans le rachat du Crédit Suisse par UBS avec une décote au cours du week-end.

"La dynamique est alimentée par la liquidité, car le bitcoin est un véhicule de liquidité alternatif", a déclaré Markus Thielson, responsable de la recherche et de la stratégie chez Matrixport, société de services financiers basée à Singapour et spécialisée dans les actifs numériques.

Il s'attend à ce que le bitcoin atteigne 45 000 dollars d'ici la fin de l'année, les liquidités des banques centrales se retrouvant dans les crypto-actifs, comme ce fut le cas en 2021, lorsque le bitcoin a atteint des sommets inégalés.

La Réserve fédérale américaine a déclaré dimanche qu'elle et d'autres grandes banques centrales allaient accroître les liquidités en augmentant la fréquence des opérations d'approvisionnement en dollars sur les marchés financiers.

L'Ether, la deuxième plus grande cryptomonnaie, a atteint un sommet de sept mois de 1 846,50 $ dimanche et était en dernier lieu à 1 768 $.