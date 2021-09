Le bitcoin meurtri après des débuts chaotiques comme monnaie légale au Salvador

Le bitcoin a pansé ses plaies mercredi, au lendemain de ses plus lourdes pertes en deux mois et demi, l'adoption historique par le Salvador de la crypto-monnaie comme monnaie légale ayant provoqué le chaos en ligne et dans la rue.

La pièce s'est échangée pour la dernière fois à 46 560 dollars, après avoir subi des échanges sauvages la veille, où elle a atteint un sommet de près de quatre mois à 52 956 dollars avant de plonger de 11,1 %, sa plus forte chute depuis le 2 juin.

Les analystes ont déclaré que la forte baisse était en partie due au fait que les investisseurs qui avaient acheté la rumeur de la décision du Salvador vendaient maintenant le fait.

"Je pense qu'il y avait une certaine anticipation avant cet événement (Salvador), similaire à ce que nous avons vu avant la cotation de Coinbase sur le Nasdaq", a déclaré Henrik Andersson, directeur des investissements chez Apollo Capital, un fonds de crypto actifs à Melbourne, en Australie.

À un moment donné mardi, la monnaie numérique a chuté jusqu'à 18,6 %, effaçant plus de 180 milliards de dollars du marché.

Ce fut une journée historique pour le bitcoin, alors que l'expérience du Salvador de lui donner cours légal a connu un départ cahoteux.

Des problèmes technologiques ont entravé son utilisation, tandis que des manifestations de rue organisées par des citoyens méfiants ont éclaté dans ce pays d'Amérique centrale.

Alors que le bitcoin vacillait, le président salvadorien Nayib Bukele a déclaré que son gouvernement avait acheté 150 bitcoins supplémentaires mardi, pour une valeur d'environ 7 millions de dollars.

"Cela a souligné la difficulté d'essayer de protéger la valeur du bitcoin comme sa propre monnaie", a déclaré Nana Otsuki, économiste en chef chez Monex Securities. "Les achats n'ont pas semblé être efficaces pour enrayer sa chute".

Au milieu de la frénésie des échanges, les principales bourses de cryptomonnaies américaines Coinbase Global Inc, Kraken et Gemini ont lutté contre les retards de certaines transactions. Toutes ont déclaré que leurs systèmes ont depuis été restaurés.

Par ailleurs, le régulateur américain des valeurs mobilières a menacé de poursuivre Coinbase Global si la bourse de crypto-monnaies poursuit ses projets de lancement d'un programme permettant aux utilisateurs de gagner des intérêts en prêtant des crypto-monnaies. (Reportage de Hideyuki Sano, Anushka Trivedi ; Montage de Sam Holmes)