Le bitcoin passe sous les 40 000 dollars et l'éther dégringole.

TOKYO, 19 mai (Reuters) - Le bitcoin a dégringolé sous la barre des 40 000 dollars mercredi, après avoir été informé de nouvelles restrictions sur les transactions en crypto-monnaies en Chine, qui sont venues s'ajouter aux inquiétudes suscitées par les tweets du patron de Tesla, Elon Musk.

Le bitcoin, la crypto-monnaie la plus importante et la plus connue au monde, a chuté d'environ 9 % pour atteindre 38 940,04 dollars, passant même sous la moyenne mobile à 200 jours. Il est désormais en baisse de 40 % par rapport au sommet de 64 895,22 dollars atteint le 14 avril dernier.

L'Ether, la pièce liée au réseau de la blockchain ethereum, a chuté d'environ 15 % à 2 875,36 dollars.

Les baisses des deux crypto-monnaies les plus échangées ont été déclenchées la semaine dernière par le revirement de Musk sur Tesla acceptant le bitcoin comme moyen de paiement, suivi d'autres tweets qui ont semé la confusion quant à savoir si le constructeur automobile s'était débarrassé de ses avoirs dans cette monnaie.

L'annonce par la Chine, mardi, de l'interdiction faite aux institutions financières et aux sociétés de paiement de fournir des services liés aux transactions en crypto-monnaies, associée à une mise en garde des investisseurs contre les transactions spéculatives en crypto-monnaies, semble avoir exacerbé les ventes.

(Reportage de Stanley White et Hideyuki Sano ; Rédaction de Vidya Ranganathan ; Édition de Sam Holmes)