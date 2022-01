Le bitcoin plonge sous les 33'500 dollars, tétanisé par la Fed

Zurich (awp/dpa) - Le marché des crypto-monnaies était toujours à la peine à l'entame de la semaine. Déjà malmené pendant le week-end, le bitcoin est redescendu sous la barre des 33'500 dollars lundi à l'approche de la mi-journée, son plus bas niveau des six derniers mois, alors que jeudi, il en valait 10'000 de plus.

La capitalisation boursière des quelque 17'000 cryptos en circulation est redescendue à 1600 milliards de dollars, contre plus de 2000 milliards avant le trou d'air de la semaine dernière.

"Les crypto-actifs ont connu un week-end riche en revers", a commenté l'expert Timo Emden, soulignant la frilosité des détenteurs de capitaux à l'approche du prochain conclave du Comité de politique monétaire de la Fed (Fomc), qui va selon toute vraisemblance procéder bientôt à la première d'une série de hausses de taux pour contrer l'inflation.

Or des taux à la hausse sont un véritable poison pour des placements déjà à haut risque comme les monnaies virtuelles, dans la mesure où elles renforcent au contraire l'attrait pour des investissements réputés sûrs comme les titres de dette.

Les cryptodevises ont également été pénalisées par la posture critique de la banque centrale russe, qui a recommandé la semaine dernière au législateur d'interdire complètement l'utilisation des monnaies numériques. A cela s'ajoutent les critiques quant aux conditions de production (minage) par des systèmes de calcul gourmands en énergie, dont les prix ont explosé dernièrement.

