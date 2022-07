Le bitcoin poursuit sa chute après l'inflation américaine

Zurich (awp) - Le bitcoin, principale cryptomonnaie, poursuivait sa chute mercredi et accélérait son repli après la publication des données sur l'inflation aux Etats-Unis.

A 15h00, un bitcoin se négociait à 19'142,69 dollars, en repli de 3,65%. La plus importante devise électronique de par sa capitalisation avait déjà sombré à 17'744,90 dollars mi-juin.

Ce nouveau repli intervient alors que la hausse des prix à la consommation a encore accéléré en juin aux Etats-Unis, et se trouve désormais au plus haut depuis novembre 1981. L'inflation a atteint 9,1% en juin sur un an, contre 8,6% le mois précédent, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié mercredi par le département du Travail.

Le taux annuel dévoilé est nettement supérieur aux prévisions du marché, a souligné l'analyste Timo Emden. "Les investisseurs s'aperçoivent à nouveau de la perte de contrôle du renchérissement malgré les contre-mesures qui ont été prises", a-t-il ajouté dans un commentaire. Du coup, la Réserve fédérale américaine (Fed) a obtenu un argument de poids pour maintenir le rythme élevé de ses hausses des taux directeur.

Le raffermissement des politiques monétaires va peser sur les classes d'actifs risqués comme le bitcoin, a poursuivi M. Emden, les intervenants se réfugiant vers des placements jugés plus sûrs comme les obligations d'Etat. Le potentiel baissier pour le bitcoin demeure donc d'actualité.

al/rp