Zurich (awp/afp) - Le bitcoin évoluait lundi à des niveaux records, passant momentanément au dessus de la barre des 72'000 dollars, la demande pour cette cryptomonnaie ayant bondi grâce aux perspectives de baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis dans les prochains mois.

Le cours du bitcoin est monté à jusqu'à 72.880 dollars dans l'après-midi à Londres.

La devise numérique avait déjà touché plusieurs records la semaine dernière, écrasant celui de novembre 2021 à 68.991 dollars.

Elle a terminé lundi à 72.115 dollars, un nouveau plus haut en clôture.

La hausse a été encouragée par des informations selon lesquelles la Financial Conduct Authority (FCA), le gendarme des marchés britannique, s'apprête à autoriser la création de titres liés aux cryptomonnaies, à l'instar des autorités américaines.

Son prix a bondi de près de 70% depuis le début de l'année, une spectaculaire remontée après l'effondrement des cours dans la foulée du naufrage de plusieurs géants du secteur fin 2022.

Selon l'analyste Timo Emden, la marque des 80'000 dollars est en vue, les investisseurs se sentant pousser des ailes grâce au "halving" (réduction de moitié des primes versées aux mineurs de bitcoin), à la baisse attendue des taux directeurs et aux afflux de capitaux dans cette cryptomonnaie prévue avec les nouveaux fonds indiciels (ETF) adossés à cette devise électronique.

"Le manque de prises de bénéfices illustre le grand optimisme qui prévaut sur les marchés des cryptomonnaies", a ajouté l'expert dans un commentaire.

Pour Jürgen Molnar de Robomarkets, "les attentes concernant le futur 'halving', qui passe par une réduction de l'offre, laissent espérer pour les plus optimistes des cours à six chiffres". Cet objectif n'est pas si illusoire, le lancement de fonds ETF adossés au bitcoin rendant cette classe d'actifs plus acceptable, a-t-il ajouté.

