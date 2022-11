Le bitcoin poursuit son repli sur des craintes de contagion

Zurich (awp) - Le bitcoin, principale cryptodevise en terme de capitalisation, poursuivait mardi son repli. Les investisseurs craignent d'autres faillites dans le secteur, après celle de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX.

Vers 13h22, le bitcoin s'échangeait à 15'786,38 dollars, affichant un recul de 1,7% sur 24 heures et de 6,1% sur sept jours. La devise électronique se reprenait certes quelque peu de son passage la veille sous la barre des 15'600 dollars, mais ne parvenait pas à s'extirper de la tendance baissière.

Les investisseurs "restent tiraillés entre la crainte d'un nouvel effondrement" d'un acteur du secteur "et l'espoir d'un rallye de fin d'année", a estimé l'analyste Timo Emden du cabinet de recherche éponyme. Hormis les risques de contagion après la faillite de FTX, les intervenants craignent désormais une régulation plus stricte du secteur, a-t-il ajouté dans un commentaire.

Dans ce contexte tendu, la barre des 14'000 dollars est en vue, a averti M. Emden.

Ipek Ozkardeskaya, analyste auprès de Swissquote, avertit quant à elle que le bitcoin pourrait chuter jusqu'à 12'000 dollars. "Les cryptodevises demeurent sous pression après l'effondrement de FTX", a-t-elle souligné, renvoyant aux difficultés supposées de Genesis.

Selon l'agence Bloomberg, le courtier en actifs numériques rencontrerait des difficultés à lever de nouveaux fonds pour son activité de prêt Genesis Global Capital et pourrait se déclarer en faillite. Genesis a cependant indiqué à Reuters qu'il ne projetait pas "dans l'immédiat" de se déclarer en cessation de paiement.

Le 11 novembre, la deuxième plus grande plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde FTX avait annoncé son dépôt de bilan et la démission de son patron Sam Bankman-Fried. La société doit environ 3,1 milliards de dollars à ses cinquante plus gros créanciers.

