Le bitcoin regagne 40 000 dollars alors que la volatilité des cryptomonnaies persiste.

Le bitcoin est repassé au-dessus de 40 000 dollars mercredi pour la première fois de la semaine, la récente volatilité du marché des crypto-monnaies montrant peu de signes d'atténuation.

Le bitcoin a bondi de 6,5 % pour atteindre 40 904 dollars. Les petites pièces de monnaie, qui ont tendance à suivre les fluctuations des plus grandes crypto-monnaies, ont également progressé, l'éther grimpant de plus de 7,5 % à plus de 2 906 dollars.

Malgré tout, le bitcoin est en baisse de 30 % ce mois-ci et a perdu plus de 37 % par rapport à son record de près de 65 000 dollars atteint en avril. Il a toutefois gagné plus de 40 % cette année.

Parmi les moteurs de la récente chute du bitcoin figurent les craintes d'une répression du secteur émergent en Chine, ainsi que les préoccupations relatives à l'impact environnemental de la production du bitcoin, un processus à forte intensité énergétique appelé "minage".

Le bitcoin a plongé la semaine dernière à 30 066 dollars, son plus bas niveau depuis janvier, dans des échanges très volatils.

La Mongolie intérieure, région du nord de la Chine, a intensifié sa campagne contre l'extraction de crypto-monnaies mardi, en publiant un projet de règles visant à éradiquer cette activité, quelques jours après que Pékin a promis de réprimer l'extraction et le commerce de bitcoins.