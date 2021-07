Le bitcoin s'est remis d'un plus bas d'un mois et est repassé au-dessus de 30 000 $ mercredi, suggérant un soutien ferme autour de ce niveau, même si l'humeur des marchés financiers plus larges est restée fragile.

Le bitcoin a augmenté d'environ 3 % pour atteindre 30 762 $ lors de la session asiatique, après avoir atteint mardi son plus bas niveau depuis juin, à 29 296 $. Le bitcoin vaut moins de la moitié de son record d'avril de 64 895,22 dollars. L'Ether a augmenté de 4% à 1 862 $.