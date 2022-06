Le bitcoin reprend des couleurs et assoit son hégémonie

Zurich (awp) - Le bitcoin profitait toujours d'une tendance plutôt favorable et a pris de l'embonpoint sur le marché crypto au cours de la semaine écoulée. Plusieurs observateurs relèvent cependant la diminution de la corrélation avec les marchés boursiers au détriment de la reine des cryptodevises.

Mercredi matin, un bitcoin s'échangeait autour de 31'500 dollars sur la plateforme de négoce américaine Coinbase, soit près de 6% de mieux qu'une semaine auparavant. La capitalisation boursière de la référence du marché était revenue à 600 milliards de dollars, en hausse de 30 milliards.

Selon plusieurs experts, les gains engrangés vont certes de pair avec le récent rallye des marchés boursiers, mais la corrélation entre les monnaies virtuelles et les titres à dividende s'est affaiblie au cours de la semaine, et ce "au détriment du marché crypto", fait remarquer un courtier de Crypto Finance dans une note.

"Les investisseurs transfèrent désormais à nouveau leurs capitaux vers les obligations, plus sûres, au lieu de se contenter de vendre et de conserver des liquidités comme ils le faisaient jusqu'ici", croit savoir Matteo Bottacini. Ce regain d'appétit pour le risque, associé à une corrélation plus faible, pourrait être le signe que les cours ont atteint le creux de la vague, "du moins pour le moment", nuance l'expert.

Ce qui vaut pour le bitcoin ne s'est pas forcément vérifié chez certains de ses principaux rivaux: l'ether et le solana ont connu une évolution négative. Le cardano en revanche s'est apprécié de 16,6% au cours des sept derniers jours.

Selon le portail spécialisé CoinGecko, la valeur de marché de toutes les crypto-monnaies avoisine les 1360 milliards de dollars, soit près de 50 milliards de plus qu'une semaine auparavant. La part du bitcoin est passée à 44%, elle qui se situait autour de 40% il y a encore à peine un mois.

