Le bitcoin reste en-dessous des 50'000 dollars

Zurich (awp) - Le bitcoin reprenait des couleurs mercredi, mais se stabilisait autour des 50'000 dollars. Le rallye de fin d'année espéré par les investisseurs reste pour le moment exclu. La monnaie concurrente ether semble en meilleure position.

Sur la plateforme d'échange Bitstamp, le bitcoin se négociait à environ 49'000 dollars (environ 45'200 francs suisses) mercredi vers midi. Au cours de la semaine dernière, la plus connue des cryptomonnaies a pris plus de 1%. La capitalisation de marché se situait à 930 milliards de dollars.

Le potentiel semble être actuellement limité, du fait de la volatilité sur les marchés financiers, indiquent des observateurs. Les inquiétudes concernant le variant Omicron et les questionnements sur le budget américain pour les infrastructure génèrent des inquiétudes. La volatilité risque de rester élevée sur les marchés des devises numériques, de l'avis des courtiers.

Si le bitcoin peine, d'autres cryptodevises sont actuellement recherchées, notamment l'ether (ETH), dont la valeur progressait. En plus du solana (SOL), avec un rebond de 14,5% au cours des sept derniers jours, les devises spéciales pour les services de paiement Terra-Blockchain (LUNA) et Avalanche (AVAX), avec des hausses de respectivement 58% et 40%, étaient les cryptodevises les plus en vogue.

La capitalisation de marché de l'ether, deuxième cryptodevise la plus importante, n'avait progressé que de 4% sur la semaine. Elle se négociait aux alentours de 4000 dollars. D'après le portail de données CoinGecko, la capitalisation des 12'000 cryptomonnaies listées a progressé de 80 milliards à environ 2390 milliards. La part de marché du bitcoin est restée stable à 39%, de même que pour l'ether à 20%.

sta/an/ol