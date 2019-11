Le bitcoin retombe bien bas

Zurich (awp) - Le bitcoin aggrave sa chute entamée il y a un mois. La principale cryptomonnaie valait 6650 dollars lundi vers 8h, son plus bas niveau depuis plus de six mois.

"Aussi bien les indicateurs fondamentaux que techniques se sont nettement assombris dernièrement", relève Timo Emden, spécialiste de marché chez Emden Research. Vendredi, le gouvernement chinois a exercé de nouvelles pressions sur les échanges de monnaies numériques.

La crainte d'interdictions refroidit les investisseurs. "La relation de la Chine avec le bitcoin semble susciter de profonds malentendus auprès des investisseurs", poursuit l'analyste. L'engagement à fin octobre du président chinois Xi Jinping en faveur de la blockchain, qui sous-tend le bitcoin, a dans un premier temps à nouveau attiré les investisseurs.

Mais au final, la déception l'emporte. Et comme il est de coutume de le dire dans le jargon des courtiers, "personne n'est prêt à attraper un couteau qui tombe", autrement dit à acheter un actif en chute libre, poursuit le spécialiste.

Le bitcoin a perdu en un mois 30% de sa valeur, après avoir frôlé les 10'000 dollars à fin octobre. Une baisse jusqu'à 6000 dollars apparaît désormais probable, pour mentionner le prochain palier.

"Patron" des monnaies numériques, le bitcoin entraînait pratiquement toutes les autres cryptomonnaies dans sa débandade. Ainsi, l'ether perdait près de 6% lundi matin.

"Il est probablement un peu trop tôt pour en comprendre les vraies raisons, mais il faut convenir que depuis la bouffée d'exaltation de fin octobre et l'explosion de 42% du cours de bitcoin en réaction aux déclarations du président chinois Xi Jinping, tout le monde a pris un bon coup de frais", observe de son côté thecointribune.com.

Le bitcoin a connu son pic en décembre 2017, frôlant les 20'000 dollars. Début 2017, il ne valait encore que 1000 dollars environ.

op/ol