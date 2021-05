Le bitcoin s'emballe sur les tweets de Musk.

Lors d'une séance de trading sauvage, les investisseurs ont d'abord vendu puis acheté des crypto-monnaies.

Cela dans le sillage des derniers tweets du patron de Tesla, Elon Musk, concernant les avoirs en bitcoins du constructeur automobile.

Dans l'un d'eux, Musk a déclaré que "Tesla n'a vendu aucun bitcoin".

Mais cela fait suite à des tweets du week-end qui laissaient entendre que Tesla envisageait ou avait peut-être déjà vendu une partie de ses avoirs massifs.

L'enthousiasme de Musk a stimulé les marchés de la crypto-monnaie, mais il a récemment troublé le commerce en semblant refroidir le bitcoin en faveur de sa parodie d'antan, le dogecoin.

Le bitcoin a chuté de plus de 9 % lundi, atteignant son plus bas niveau depuis le 8 février, mais a ensuite repris plus de 5 %.

Le dogecoin a chuté de près de 7 % et ne s'est pas encore totalement remis du fait que Musk l'ait décrit comme une "arnaque" dans l'émission Saturday Night Live.

Bien qu'il ait relancé le prix la semaine dernière en disant qu'il travaillait à améliorer son efficacité.

Mercredi dernier (12 mai), Musk a déclaré que Tesla cesserait d'accepter les bitcoins comme moyen de paiement pour les voitures Tesla, en raison de préoccupations environnementales.

La monnaie virtuelle a perdu près d'un quart de sa valeur depuis cette annonce.