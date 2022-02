Le bitcoin se heurte aux règles et aux régiments russes

La réponse à la première, pour l'instant du moins, est non ; alors que l'or forteresse a augmenté de 2,3 % au cours de la semaine dernière, alors que les avertissements occidentaux concernant l'agression russe se sont intensifiés, le bitcoin a perdu 3 %. C'est pire que la baisse de 0,9 % de l'indice composite Nasdaq.

"Je ne vois aucune preuve que le bitcoin soit une valeur refuge", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, une maison de courtage basée à Melbourne. "La situation de l'Ukraine avec la Russie est vraiment difficile à évaluer, donc dans cette situation, vous achetez simplement des contrats à terme sur le brut."

Pourtant, il est trop tôt pour rejeter l'argument avancé par de nombreux défenseurs du bitcoin qui affirment que la cryptomonnaie, à peine entrée dans l'adolescence, est destinée à être une forme d'or numérique qui devrait conserver sa valeur lorsque des actifs plus risqués comme les actions dégringolent.

Bien que le bitcoin ait glissé vers des niveaux d'environ 42 000 dollars ces derniers jours, il n'a pas abandonné tous les gains réalisés depuis le plancher de 32 950 dollars atteint le 24 janvier.

Certains investisseurs soulignent également le calme relatif des échanges, à un moment de fortes tensions géopolitiques, la Russie ayant massé plus de 100 000 soldats près de l'Ukraine, tout en rejetant les prophéties occidentales d'invasion comme de l'"hystérie".

La volatilité moyenne à 30 jours du bitcoin est tombée à 3,48 %, contre une moyenne de 4,56 % en 2021, selon l'indice de volatilité de BuyBitcoinWorldwide.

L'indice bitcoin Fear & Greed de la plateforme de données Coinglass, qui mesure le sentiment du marché - 0 indique une peur extrême et 100 une avidité extrême - s'établit à 46, au-dessus de la fourchette nerveuse 11-33 où il évoluait depuis fin novembre.

Matthew Dibb, directeur de l'exploitation de la plateforme cryptographique Stack Funds, basée à Singapour, a déclaré qu'il était optimiste quant à la crypto à long terme en tant qu'actif alternatif et couverture des événements mondiaux - "Mais pas tout à fait encore".

"Nous commençons à voir une certaine décorrélation entre le bitcoin et le marché des actions, ce qui est très bien", a-t-il ajouté. "Mais alors que nous voyons certains refuges traditionnels exploser avec la situation en Ukraine et en Russie, nous n'avons pas vraiment vu cela dans la crypto."

LES SUPERPUISSANCES DE LA CRYPTO

En attendant : Une nouvelle loi pour les crypto actifs qui devrait être annoncée en Russie cette semaine pourrait potentiellement façonner la scène mondiale.

L'importance de la Russie pour les cryptomonnaies s'est accrue au cours de l'année dernière après l'interdiction du minage de bitcoins en Chine, qui était auparavant le centre dominant de cette activité dans le monde, et qui a poussé les mineurs à chercher des alternatives.

En août dernier, la Russie était devenue le troisième centre mondial de minage de bitcoins, selon les données du Cambridge Centre for Alternative Finance (Grande-Bretagne).

Les États-Unis représentent la plus grande part du minage, soit environ 42,7 % du "hashrate" mondial (la puissance de calcul utilisée par les ordinateurs connectés au réseau bitcoin), suivis du Kazakhstan et de la Russie avec respectivement 18,1 % et 11,2 %.

Certains observateurs du secteur pensent que la Russie pourrait avoir dépassé le Kazakhstan, où les mineurs ont dû faire face à des coupures d'Internet par le gouvernement pendant les troubles de cette année.

On ne sait toutefois pas encore ce que réserve la réglementation russe.

La semaine dernière, les autorités ont déclaré qu'elles travaillaient sur des règles qui permettraient l'achat de cryptomonnaies, mais uniquement par l'intermédiaire de sociétés enregistrées et agréées localement. Les acteurs du secteur ont considéré qu'il s'agissait d'une évolution positive après que la banque centrale eut proposé d'interdire l'utilisation et l'extraction de cryptomonnaies en janvier.

Le vice-ministre russe des finances, Alexei Moiseev, a déclaré lundi qu'il était crucial de garantir la traçabilité des flux financiers et des transactions en crypto-monnaies, et notamment de pouvoir identifier les utilisateurs. Si cette mesure est incluse dans le projet de loi, elle pourrait réduire l'un des principaux arguments de vente des cryptomonnaies, à savoir leur anonymat.

M. Moiseev a également déclaré aux journalistes que les banques et les bourses, tenues de se conformer aux lois contre le blanchiment d'argent, seraient le seul point d'entrée légal des crypto-monnaies sur le marché russe.