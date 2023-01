Le bitcoin se maintient au-dessus de 21'000 dollars

Zurich (awp) - Dopé par le retour de l'appétence du risque des investisseurs en ce début d'année, le bitcoin a opéré en quelques jours un redressement spectaculaire. Les observateurs de la cryptosphère mettent en garde contre un excès d'optimisme.

Mercredi à la mi-journée, la monnaie cryptographique de référence s'échangeait à 21'230 dollars, soit 21% de plus que sept jours auparavant. Sa capitalisation de marché s'est enrobée de 73 milliards pour s'établir à 409 milliards de dollars, selon les données compilées par le portail spécialisé CoinGecko.

"Le bitcoin a une nouvelle fois souligné ses ambitions haussières à l'entame de la semaine", résume Timo Emden. Selon l'expert allemand, le marché vit désormais au rythme d'un phénomène baptisé Fomo (fear of missing out): personne ne semble vouloir manquer la reprise, et même les plus petites baisses de cours sont perçues comme des opportunités.

Le courtier Crypto Finance appelle à une certaine prudence, soulignant que la hausse des derniers jours est essentiellement le fait de faibles volumes et d'absence de ventes. "Je n'aime généralement pas et ne me fie pas aux variations de cours qui s'accompagnent de faibles volumes, et encore moins lorsque celles-ci interviennent pendant le week-end", écrit Matteo Bottacini dans un commentaire.

Selon lui, l'ambiance est bonne, voire "trop bonne", et on verra au cours des prochaines semaines si les cours se maintiennent ou si les intervenants vont profiter de ce rebond pour empocher leurs bénéfices.

Ce qui vaut pour le bitcoin s'est également vérifié chez ses principaux concurrents, notamment l'ether, qui a vu son cours d'apprécier de 18% en rythme hebdomadaire, à 1578 dollars.

Le volume de marché des quelque 12'500 cryptodevises suivies par CoinGecko avait refranchi, à 1033 milliards de dollars, la barre symbolique du millier de milliards.

sta/an/buc/ib