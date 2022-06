Le bitcoin se redresse, grimpe de 7,6 % pour dépasser les 20 400 $.

Le bitcoin, la cryptomonnaie la plus importante et la plus connue au monde, est maintenant en hausse de 16,7 % par rapport à son plus bas niveau de l'année, 17 592,78 $, atteint le 18 juin, lorsqu'il a chuté en raison des inquiétudes des investisseurs concernant les problèmes croissants de l'industrie de la cryptomonnaie et dans un contexte de repli général des actifs plus risqués.

Andrew Brenner, responsable des revenus fixes internationaux chez National Alliance Securities, a déclaré dimanche que la hausse du bitcoin était probablement le résultat de l'achat de la monnaie numérique par des investisseurs particuliers pendant le week-end, lorsque peu de traders professionnels travaillent.

"Certains acheteurs pensent que c'est le bon moment pour entrer dans le marché parce que le bitcoin est descendu à un niveau qui montre une certaine attractivité à court terme", a déclaré M. Brenner. Il a ajouté que le bitcoin et les autres monnaies numériques restaient extrêmement volatiles.

L'Ether, la pièce liée au réseau blockchain ethereum, a augmenté dimanche de plus de 13 % à 1 131 $ par rapport à sa clôture précédente de samedi, qui, à 993 $, a marqué le prix le plus bas de l'Ether depuis le début de cette année.

La liquidation du marché des crypto-monnaies a coïncidé avec une chute des actions, les actions américaines ayant subi leur plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis deux ans, en raison des craintes de hausse des taux d'intérêt et de la probabilité croissante d'une récession.

M. Brenner a déclaré que les monnaies numériques n'étaient pas un bon investissement à un moment où la Réserve fédérale américaine resserre l'offre de dollars en mettant fin à la politique monétaire expansive.

"Tant que le dollar continue de montrer sa force, les monnaies numériques ne sont pas là où vous voulez être", a déclaré M. Brenner.