Le bitcoin se reprend en Asie après que le tweet de Musk ait fait chuter le prix de 17 %.

TOKYO/HONG KONG, 13 mai (Reuters) - Le bitcoin a rebondi à environ 50 000 dollars dans les échanges asiatiques jeudi après avoir plongé jusqu'à 17% après qu'Elon Musk a tweeté que Tesla Inc avait cessé d'accepter les bitcoins pour acheter ses véhicules en raison de préoccupations climatiques.

Le prix de la plus grande crypto-monnaie du monde a chuté d'environ 54 819 dollars à 45 700 dollars, son plus bas niveau depuis le 1er mars, en un peu moins de deux heures après le tweet peu après 2200 GMT. Il a récupéré environ la moitié de cette baisse au début de la session asiatique, et s'est échangé pour la dernière fois autour de 50 196 $.

L'Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie du monde, a suivi un schéma similaire, chutant également de 14% pour toucher un plus bas de 3 550 dollars, avant de rebondir à environ 3 965 dollars.

"Nous sommes préoccupés par l'utilisation rapidement croissante des combustibles fossiles pour l'extraction et les transactions Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles", a écrit Musk.

L'annonce faite par Tesla au début de l'année qu'elle avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins et qu'elle les accepterait comme paiement pour les voitures a été l'un des facteurs de la flambée du prix des jetons numériques cette année.

En conséquence, les commentaires de Musk ont agité les marchés, même s'il a déclaré que Tesla ne vendrait pas de bitcoins et recommencerait à accepter les bitcoins dès que l'exploitation minière passerait à une énergie plus durable.

"Le problème (de l'énorme consommation d'énergie par les mineurs de bitcoins) est connu depuis longtemps, ce n'est donc pas nouveau. Mais si l'on ajoute à cela les récents commentaires de Musk sur le dogecoin, ses derniers commentaires semblent suggérer que sa passion pour les crypto-monnaies pourrait s'estomper", a déclaré Makoto Sakuma, chercheur à l'Institut de recherche NLI à Tokyo.

Une vente plus large des actifs à risque sur les marchés traditionnels a été un autre facteur du plongeon, a déclaré Jeffrey Wang, responsable des Amériques à Vancouver chez Amber Group, un fournisseur de services de crypto-monnaies.

"Je ne pense pas que tout se vende uniquement à cause de cette nouvelle. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en ajoutant à la vente de risque, a-t-il dit.

Mercredi, le S&P 500 a chuté de 2,1 % et le Nasdaq Composite a perdu 2,7 %. Les petites crypto-monnaies ont été moins affectées par la nouvelle.

"Il est intéressant de noter que les altcoins se comportent bien. La raison invoquée dans le tweet est l'utilisation de combustibles fossiles pour l'extraction de BTC, mais la plupart des cryptocurrences ont déjà trouvé des moyens plus efficaces de le faire et ont donc surperformé", a déclaré Justin d'Anethan, directeur des ventes à la tête des ventes d'échange à Hong Kong chez Diginex, une société d'actifs numériques.

L'indice de domination du bitcoin, un rapport entre la capitalisation boursière des bitcoins et la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies a encore chuté à 42, son plus bas niveau depuis juin 2018.

Un chiffre de 100 indiquerait que tous les avoirs en crypto-monnaies sont des bitcoins. (Reportages de Kevin Buckland à Tokyo et Alun John à Hong Kong ; reportages supplémentaires de Hideyuki Sano à Tokyo ; montage de Stephen Coates).