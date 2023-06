Le bitcoin s'est stabilisé au-dessus de 25 000 dollars mardi après un plongeon vertigineux dans la nuit, les investisseurs étant aux prises avec la nouvelle selon laquelle l'autorité américaine de régulation des marchés financiers a poursuivi la bourse de crypto-monnaies Binance, portant un coup sévère à l'industrie.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie du monde, était en dernier lieu à 25 797 dollars, en hausse de 0,2% dans les échanges asiatiques mardi, épinglé près d'un plus bas de plus de deux mois. Il avait chuté de plus de 5 % au cours de la séance précédente, soit la plus forte baisse journalière depuis le 19 avril.

La Securities and Exchange Commission américaine a poursuivi lundi Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, et son PDG Changpeng Zhao pour avoir secrètement contrôlé Binance.US dans le cadre d'un "réseau de tromperie" visant à échapper aux lois américaines, entre autres accusations.

"C'est un nouveau coup dur pour le secteur des crypto-monnaies et les bourses de crypto-monnaies du monde entier", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG Markets.

"Si ce que (la SEC) allègue est vrai ... eh bien, Binance est le plus grand, et si cela se passe au plus grand, que se passe-t-il au plus petit ? C'est le lien naturel. Cela ne donne pas confiance aux investisseurs".

La cyptocurrency de Binance était à son plus bas niveau depuis près de trois mois, à 277,07 dollars, après un plongeon de 9,2 % lundi.

Reuters a précédemment rapporté que Binance contrôlait les comptes bancaires de sa filiale américaine, alors qu'elle prétendait être indépendante.

Dans des déclarations, Binance a déclaré avoir coopéré avec les enquêtes de la SEC et avoir "travaillé dur pour répondre à leurs questions et répondre à leurs préoccupations", y compris en essayant de parvenir à un règlement négocié.

Le volume des échanges sur 24 heures sur Binance a connu un pic en Asie mardi et a plus que doublé pour atteindre 12,48 milliards de dollars, d'après le site d'analyse CoinMarketCap.

L'action en justice contre Binance est le dernier développement en date de la vaste campagne de répression menée par la SEC contre l'industrie de la cryptographie à la suite de l'implosion de FTX l'année dernière, qui a depuis incité certaines sociétés de cryptographie à renforcer leurs mesures de conformité, à augmenter leurs produits et à se développer en dehors des États-Unis.

"Cette affaire est importante, et les industries crypto et fintech devraient prêter une attention particulière à son impact", a déclaré Wayne Huang, cofondateur et PDG de XREX Inc, une institution financière basée sur la blockchain qui exploite le XREX USD-crypto exchange.