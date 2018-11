Le bitcoin tombe sous 4.500 dollars, au plus bas de l'année

Le sentiment négatif sur les actifs numériques fait aussi chuter l'ether (Ethereum) de 10% et le XRP (Ripple) de 13%.

Le cours du bitcoin, la plus connue des cryptomonnaies, était relativement stable autour de 6.500 dollars depuis plusieurs mois avant de décrocher subitement ce mois-ci.

"L'euphorie est passée et beaucoup d'actifs ont consolidé à la baisse. Il y a beaucoup moins d'intérêt", commente Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com.

La baisse de mardi coïncide avec un recul général des marchés financiers, dans le sillage de Wall Street lundi.

Le bitcoin s'échangeait mardi à 4.354,20 dollars, son niveau le plus bas sur Bitstamp depuis octobre 2017. Sa baisse atteint 75% par rapport à son pic historique de décembre dernier.

XRP et ether, les deuxième et troisième plus importantes monnaies numériques, se traitaient pour leur part à 0,4451 dollar et 133 dollars respectivement sur la plate-forme luxembourgeoise.

Selon le cabinet d'analyse Coinmarketcap.com, la capitalisation totale des monnaies virtuelles est maintenant inférieure à 150 milliards de dollars, contre 800 milliards en janvier.

Le renforcement de la réglementation et le moindre intérêt des investisseurs expliquent le dégonflement de la bulle des cryptomonnaies cette année.

Les partisans des actifs numériques assurent que le besoin de monnaies opérant hors du système bancaire traditionnel aura raison de la volatilité actuelle des cours.

(Tommy Wilkes, Véronique Tison pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)