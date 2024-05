Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont chuté vendredi après qu'une tournée des cultures au Kansas cette semaine ait prévu des rendements supérieurs à la moyenne dans l'un des principaux États américains pour le blé d'hiver, selon les analystes.

Le maïs s'est également orienté à la baisse en raison de l'amélioration des prévisions météorologiques aux États-Unis, tandis que le soja a augmenté ses gains en raison des prévisions de pluies supplémentaires dans le sud du Brésil, ce qui a alimenté les inquiétudes concernant les pertes de récoltes dues aux inondations.

Le contrat de blé de juillet sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 9-3/4 cents à 6,53-1/2 dollars le boisseau à 12:07 P.M. CDT (1707 GMT).

Les scouts du Wheat Quality Council's

du Conseil de la qualité du blé

ont conclu leur voyage jeudi, estimant le potentiel de rendement du blé du Kansas à 46,5 boisseaux par acre (bpa) après avoir exploré 449 champs en trois jours. Ce chiffre est le plus élevé depuis 2021 et supérieur à la moyenne quinquennale de la tournée, qui est de 42,4 bpa pour la période 2018-2023.

Les contrats à terme sur le blé étaient techniquement surachetés et devaient subir une correction, a déclaré Austin Schroeder, analyste des matières premières chez Brugler Marketing and Management.

Les contrats à terme ont atteint des sommets de 10 mois cette semaine en raison des inquiétudes concernant le gel qui tue les cultures en Russie, le plus grand exportateur de blé au monde.

En ce qui concerne le maïs, les prévisions d'une période plus sèche dans les régions productrices de maïs au cours du week-end, avant l'arrivée des pluies la semaine prochaine, ont plafonné les prix, a déclaré M. Schroeder.

"Je pense que la situation est assez ouverte en termes de plantation", a-t-il déclaré.

Le maïs de juillet du CBOT a perdu 4-3/4 cents à 4,52-1/4 dollars, tandis que le soja de juillet a gagné 10 cents à 12,26-1/4 dollars le boisseau.

La récolte du soja, du maïs et du riz dans la région brésilienne du Rio Grande do Sul, dévastée par les inondations, a progressé lentement au cours de la semaine dernière, les pluies incessantes et les eaux obstinément hautes n'ayant pas réussi à s'apaiser.

"Il y a eu une forte réduction de la qualité des grains par rapport au produit obtenu avant les pluies excessives", a déclaré jeudi l'agence brésilienne Emater.

Les gains de l'huile de soja ont contribué à stimuler le soja, a déclaré M. Schroeder. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction d'Andrea Ricci)