Les contrats à terme sur le blé américain ont atteint leur plus bas niveau depuis plus d'un mois lundi, en raison de la pression saisonnière liée à l'expansion de la récolte dans l'hémisphère nord, des prévisions de pluies bénéfiques dans la région de la mer Noire et des inquiétudes concernant la demande suite à l'interdiction des importations de blé par la Turquie, ont indiqué les analystes.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja se sont raffermis, se consolidant après les plus bas de plusieurs semaines de la semaine dernière, alors que les traders attendent la mise à jour hebdomadaire des évaluations des récoltes américaines prévue plus tard lundi par le Département américain de l'agriculture.

A 12:52 CDT (1752 GMT), le blé de juillet du Chicago Board of Trade était en baisse de 17-1/2 cents à 6,10 dollars le boisseau après avoir chuté à 6,08-1/4 dollars, le plus bas niveau du contrat depuis le 3 mai.

Le maïs de juillet du CBOT était en hausse de 3 cents à 4,51-3/4 dollars le boisseau et le soja de juillet était en hausse de 7-3/4 cents à 11,87 dollars le boisseau.

Le blé CBOT a chuté de plus de 2 % en raison de l'annonce de rendements précoces élevés à mesure que la récolte progressait dans les plaines du sud des États-Unis et que certaines parties de la Russie semblaient en mesure de recevoir l'humidité dont elles avaient tant besoin.

"Les rendements dans l'Oklahoma ont généralement impressionné, se révélant meilleurs que prévu, bien que la teneur en protéines soit plus faible qu'espéré", a écrit Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX pour les matières premières, dans une note à la clientèle.

Avant le rapport hebdomadaire de l'USDA sur l'état d'avancement des cultures, prévu lundi, les analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à ce que le gouvernement indique que la récolte de blé d'hiver aux Etats-Unis était achevée à 13 %, contre 6 % il y a une semaine.

M. Suderman a également noté "un changement modeste dans les prévisions qui permet aux averses de soulager certaines parties desséchées du sud de la Russie et de l'est de l'Ukraine, ce qui profite à la fois au maïs et au blé".

Les négociants ont continué à digérer la nouvelle selon laquelle la Turquie interrompra ses importations de blé à partir du 21 juin afin de protéger les agriculteurs. Le pays est le cinquième plus grand importateur de blé au monde, achetant principalement à la Russie.

"Cela signifie que le blé de la mer Noire, en particulier le blé russe, qui aurait été destiné à la Turquie, pourrait maintenant être vendu ailleurs, en concurrence avec les États-Unis et d'autres exportateurs", a déclaré Matt Ammermann, responsable des risques liés aux matières premières chez StoneX.

Les évaluations hebdomadaires du maïs américain ont légèrement diminué par rapport aux niveaux élevés de la semaine dernière. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à ce que l'USDA estime que 74 % des cultures de maïs étaient en bon ou excellent état, contre 75 % la semaine dernière.

Les analystes s'attendaient à ce que le gouvernement estime que 72 % de la récolte de soja était en bon ou excellent état dans ses premières évaluations hebdomadaires de la récolte d'oléagineux pour 2024. (Rapport de Julie Ingwersen ; rapports supplémentaires de Michael Hogan à Hambourg et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction d'Aurora Ellis)