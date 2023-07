Les contrats à terme sur le blé américain ont bondi de 8,5 % mercredi, leur plus forte hausse quotidienne depuis les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors que l'intensification de la guerre menaçait de ralentir les expéditions d'exportation de céréales d'un important fournisseur mondial.

Le contrat de référence du Chicago Board of Trade pour le blé tendre rouge d'hiver a brièvement touché sa limite quotidienne et a atteint son plus haut niveau depuis plus de trois semaines, alors que le président russe Vladimir Poutine a accusé mercredi les pays occidentaux d'avoir perverti l'accord sur les céréales de la mer Noire, qui a expiré et qui permettait les exportations depuis l'Ukraine.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont également été solides, le soja enregistrant sa cinquième journée consécutive de hausse et atteignant son niveau le plus élevé depuis plus d'un mois, alors que les prévisions de temps chaud et sec suscitent des inquiétudes quant au stress des cultures dans le Midwest américain.

La Russie a averti qu'à partir de jeudi, tout navire naviguant vers les ports ukrainiens de la mer Noire serait considéré comme transportant potentiellement des cargaisons militaires, Kiev ayant accusé Moscou d'avoir mené des frappes nocturnes "infernales" qui ont endommagé l'infrastructure d'exportation des céréales.

Une partie considérable de l'infrastructure d'exportation de céréales du port de Chornomorsk, au sud-ouest d'Odessa, a été endommagée, a déclaré le ministre ukrainien de l'agriculture, Mykola Solsky, ajoutant que 60 000 tonnes de céréales avaient été détruites.

"La menace de ce type d'escalade pourrait couper toutes les expéditions de céréales de la mer Noire, tant russes qu'ukrainiennes, ce qui nous ramènerait à la situation que nous avons connue en mars 2022", a écrit Charlie Sernatinger, analyste chez Marex Capital, dans une note à l'intention des clients.

Les contrats à terme CBOT sur le blé tendre rouge d'hiver de septembre se sont établis en hausse de 57 cents à 7,27-3/4 cents le boisseau après avoir atteint un sommet de 7,30-3/4 dollars.

"Les choses se sont réchauffées en Ukraine", a déclaré Jim Gerlach, président d'A/C Trading. "Il y a une véritable fusillade là-bas et personne ne va s'en mêler. C'est le grenier à blé de l'Europe et les expéditeurs se retirent.

Les contrats à terme sur le maïs de décembre du CBOT ont gagné 18 1/2 cents pour atteindre 5,53 dollars le boisseau, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis le 27 juin. Les contrats à terme sur le soja de novembre du CBOT ont augmenté de 13-1/2 cents pour atteindre 14,08-3/4 dollars le boisseau et ont atteint leur plus haut niveau depuis le 16 juin.

Les prix à terme du soja ont augmenté pendant cinq séances consécutives, leur plus longue série de gains depuis décembre.

Les négociants ont déclaré que les prévisions météorologiques laissaient entrevoir une réduction des récoltes américaines pour les deux cultures, ce qui maintient les inquiétudes concernant les approvisionnements mondiaux au premier plan du marché. (Reportage de Mark Weinraub à Chicago ; Reportage complémentaire de Naveen Thukral à Singapour et Sybille de La Hamaide à Paris ; Rédaction de Varun H K, Matthew Lewis et Grant McCool)