Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont atteint leur prix le plus bas en plus de trois mois vendredi, tandis que les contrats à terme sur le soja ont augmenté après avoir atteint leur niveau le plus bas en deux semaines, les opérateurs attendant les données actualisées sur les récoltes américaines.

Les échanges ont été agités et modérés avant que les États-Unis ne publient leur rapport mensuel sur les estimations de l'offre et de la demande mondiales de produits agricoles (WASDE) le 12 septembre.

"Il s'agit d'une simple consolidation, essentiellement en prévision du rapport WASDE de mardi prochain", a déclaré Karl Setzer, responsable de la recherche pour Mid-Co Commodities.

"Lorsque nous avons ces rapports WASDE en début de semaine, vous avez tendance à voir - le jeudi, le vendredi avant - la consolidation et le renforcement des positions.

Les contrats à terme sur le blé les plus actifs ont terminé en baisse de 4 cents à 5,95-3/4 dollars le boisseau. Le contrat est tombé plus tôt à 5,90-1/2 dollars, son prix le plus bas depuis le 31 mai.

La faiblesse de la demande étrangère pour les produits américains a pesé sur le marché, selon les analystes. Les opérateurs ont également évalué les efforts en cours pour préserver les exportations de l'Ukraine déchirée par la guerre.

Sur le marché CBOT du soja, les contrats à terme ont clôturé en hausse de 3-1/2 cents à 13,63 dollars le boisseau, après avoir touché leur plus bas niveau depuis le 23 août à 13,52-1/2 dollars. Le maïs a perdu 2-1/2 cents à 4,83-3/4 dollars le boisseau.

Les attentes d'importantes réserves en provenance d'Amérique du Sud ont limité les gains des contrats à terme sur le soja, alors que les traders attendaient une image plus claire des récoltes américaines à venir, selon les analystes.

La bourse des céréales de Buenos Aires a prévu jeudi une récolte de soja de 50 millions de tonnes métriques en Argentine pour 2023/2024, soit plus du double de l'année dernière, ainsi qu'un rebond de la production de maïs.

"La pression (sur les prix du CBOT) était en partie due à l'amélioration des prévisions météorologiques américaines et à des prévisions de récolte optimistes en Amérique du Sud", a indiqué la maison de courtage Copenhagen Merchants dans une note.

La Chine a récemment acheté du soja brésilien pour les livraisons d'octobre et de novembre, selon les courtiers.

Pourtant, le gouvernement américain a déclaré vendredi que les exportateurs avaient vendu 121 000 tonnes de soja américain à la Chine pour livraison au cours de la campagne de commercialisation 2023/24. Les ventes hebdomadaires de soja américain à l'exportation pour 2023/24 se sont élevées à 1,78 million de tonnes métriques au cours de la semaine qui s'est achevée le 31 août, ce qui correspond aux estimations de 1,4 million à 2 millions de tonnes métriques. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportages complémentaires de Gus Trompiz, Naveen Thukral et Peter Hobson ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Shweta Agarwal, Alison Williams et Richard Chang)