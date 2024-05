Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont augmenté de près de 3 % mardi pour atteindre leur plus haut niveau depuis juillet, soutenus par les inquiétudes croissantes concernant les conditions météorologiques défavorables en Russie, principal exportateur, qui réduisent les rendements et resserrent l'offre mondiale.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont également progressé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 2,8% à 7,16-3/4 dollars le boisseau à 0044 GMT après avoir atteint 7,20 dollars.

* Le soja CBOT était en hausse de 0,3% à 12,51-1/2 dollars le boisseau et le maïs était en hausse de 1,2% à 4,70-1/4 dollars le boisseau.

* Les marchés américains, y compris le CBOT, étaient fermés lundi.

* Les prix du blé ont atteint leur plus bas niveau en trois ans et demi, à 5,24 dollars le boisseau, en mars, alors que la Russie exportait des quantités record de céréales, mais ils ont depuis augmenté de 37 %.

* La société de conseil russe IKAR a réduit lundi ses prévisions de production de blé russe à 81,5 millions de tonnes métriques et ses exportations à 44 millions de tonnes.

* Il y a seulement un mois, IKAR prévoyait une production de blé de 93 millions de tonnes et des exportations de 52 millions de tonnes.

* Environ 1,5 million d'hectares de cultures russes ont été endommagés par les gelées et le chiffre total pourrait atteindre 2 millions d'hectares, a déclaré le chef de l'Union céréalière de Russie.

* La sécheresse a également touché les régions agricoles du sud et les cartes météorologiques indiquent peu de pluie dans les jours à venir. En Sibérie, les sols sont gorgés d'eau. Le rythme des semailles est le plus lent depuis six ans.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont continué à augmenter la semaine dernière.

* Pendant ce temps, dans l'Ukraine voisine, le syndicat des négociants UGA a revu à la baisse ses prévisions de récolte de céréales et d'oléagineux pour 2024, les ramenant de 76,1 millions de tonnes à 74,6 millions de tonnes.

* Les spéculateurs ont racheté un grand nombre de positions courtes sur les marchés CBOT du blé, du maïs et du soja au cours des dernières semaines, ce qui a contribué à faire monter les prix.

* Par ailleurs, le service de surveillance des cultures de l'Union européenne a revu à la baisse ses prévisions de rendement pour le blé tendre et le colza de cette année, tout en augmentant ses prévisions pour l'orge et le maïs.

* Des températures froides dans la plupart des régions agricoles de l'Argentine au cours du week-end aideront à ralentir l'épidémie de cicadelles qui a endommagé la récolte de maïs du pays, a déclaré la bourse des céréales de Rosario.

* L'Inde devrait recevoir des pluies de mousson supérieures à la moyenne cette année, a déclaré le bureau météorologique, confirmant ses prévisions d'avril et maintenant la possibilité d'une production agricole plus élevée.

NOUVELLES DES MARCHES

* Les actions mondiales se sont raffermies lundi, les investisseurs se préparant à une série de données sur l'inflation qui pourraient ouvrir la voie à une réduction des taux européens dès la semaine prochaine et à un assouplissement de la politique américaine d'ici quelques mois.