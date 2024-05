Les contrats à terme sur le blé de référence de Chicago ont augmenté mardi, soutenus par des prévisions de récolte réduites en Russie, atteignant un plus haut de 10 mois avant de limiter les gains.

Les contrats à terme sur le soja ont baissé en raison de la faible compétitivité de la farine de soja américaine, tandis que les contrats sur le maïs ont baissé en raison de l'amélioration des conditions météorologiques pour les semis aux États-Unis.

Le temps sec et les gelées amères ont frappé les principales régions productrices de blé dans le sud de la Russie, et quelque 1,5 million d'hectares de cultures russes ont été endommagés par les gelées, a déclaré l'Union céréalière de Russie.

"Les problèmes de récolte en Russie sont la grande affaire du moment", a déclaré Terry Linn, courtier chez Linn and Associates. "Les conditions météorologiques sont très volatiles.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 3 cents pour s'établir à 7,00-1/4 dollars le boisseau.

Lundi, la société de conseil IKAR a encore réduit ses estimations concernant la production de blé russe à 81,5 millions de tonnes métriques et les exportations à 44 millions de tonnes. Il y a seulement un mois, IKAR prévoyait une production de 93 millions de tonnes et des exportations de 52 millions de tonnes.

Bien que des pluies soient attendues dans une partie du sud de la Russie cette semaine, les analystes ne sont pas certains que l'humidité sera suffisante pour augmenter de manière significative la récolte du pays.

Les prix du soja ont chuté en raison de la faiblesse des contrats à terme sur la farine de soja américaine qui a entraîné le complexe vers le bas, en grande partie à cause des exportations de farine sud-américaine moins chères qui ont pesé sur le marché.

Les contrats à terme sur le maïs ont bénéficié du rebond des prix du blé, bien que la rapidité des semis et les prévisions de temps sec dans la Corn Belt américaine aient pesé sur les prix en début de séance, selon les négociants.

Aux États-Unis, les opérateurs attendront le rapport hebdomadaire du gouvernement après la clôture de mardi pour évaluer l'état des cultures de blé et l'avancement des semis de maïs et de soja.

Le maïs juillet CN24 du CBOT a perdu 2-1/4 cents pour clôturer à 4,62-1/2 dollars le boisseau, tandis que les contrats à terme sur le soja ont perdu 18-1/2 cents pour atteindre 12,29-1/2 dollars le boisseau. (Reportage de Heather Schlitz à Chicago. Reportage complémentaire de Gus Trompiz à Paris et Peter Hobson à Canberra ; Rédaction de Rashmi Aich, Will Dunham, Sherry Jacob-Phillips, Chizu Nomiyama et David Gregorio)