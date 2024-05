Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont rebondi lundi, le marché augmentant de 1 %, les inquiétudes concernant la baisse de la production dans plusieurs pays exportateurs, y compris le principal fournisseur, la Russie, ayant soutenu les prix.

Les cours du soja sont restés stables après une hausse, les pertes de récoltes au Brésil à la suite des pluies et des inondations ayant continué à soutenir le marché.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 1% à 6,57-1/2 le boisseau, à 0016 GMT, après avoir perdu 1,8% vendredi.

* Le soja est resté stable à 12,27-3/4 dollars le boisseau et le maïs a gagné 0,4% à 4,54-1/2 dollars le boisseau.

* Les conditions météorologiques défavorables en Russie et dans les pays européens soutiennent les prix du blé.

* Les exportations de blé de la Russie pour la saison 2024/25 pourraient s'élever à 46,9 millions de tonnes métriques, selon les prévisions consensuelles de l'Union russe des exportateurs de céréales. Le ministère de l'agriculture a estimé les exportations de blé pour la saison 2022/23 à 47 millions de tonnes.

* L'état des cultures françaises de blé tendre s'est stabilisé à son plus bas niveau depuis quatre ans la semaine dernière, tandis que les semis de maïs se sont accélérés, selon les données de l'office agricole FranceAgriMer vendredi, après qu'une période de chaleur a aidé les champs détrempés par la pluie à s'assécher.

* Pour le blé tendre, 64% de la récolte était estimée en bon ou excellent état au 13 mai, inchangé par rapport à la semaine précédente mais en baisse par rapport aux 93% de l'année précédente, a déclaré FranceAgriMer dans un rapport sur les cultures céréalières.

* En Allemagne, la superficie de blé d'hiver pour la récolte de 2024 a été réduite de 8,3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 2,6 millions d'hectares, a estimé vendredi l'agence nationale des statistiques du pays.

* Toutefois, l'amélioration des perspectives de récolte aux États-Unis pourrait limiter les gains des contrats à terme du CBOT.

* La tournée annuelle du Wheat Quality Council s'est achevée jeudi et a estimé le potentiel de rendement du blé du Kansas à 46,5 boisseaux par acre (bpa) après avoir exploré 449 champs pendant trois jours. Ce chiffre est le plus élevé depuis 2021 et supérieur à la moyenne de la tournée quinquennale de 42,4 bpa pour la période 2018-2023.

* La semaine dernière, le soja a augmenté alors que la récolte des cultures dans le Rio Grande do Sul, dévasté par les inondations au Brésil, a progressé lentement au cours de la dernière semaine après des pluies incessantes et des eaux obstinément hautes qui n'ont pas réussi à s'apaiser.

* Les pluies excessives et les fortes inondations ont continué à entraver le mouvement des cargaisons dans le port de Rio Grande, qui est le quatrième du pays pour les exportations de soja et le troisième pour les importations d'engrais.

* Les grands spéculateurs ont réduit leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 14 mai, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont réduit leur position courte nette sur le blé CBOT et augmenté leur position courte nette sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* L'indice boursier mondial a augmenté pour la septième fois consécutive et les rendements du Trésor américain ont également progressé, les investisseurs essayant d'évaluer le calendrier des réductions potentielles des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

(Rapporté par Naveen Thukral ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)