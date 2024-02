Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade (CBOT) ont augmenté de près de 4 % mardi, rebondissant sur les niveaux les plus bas enregistrés depuis le début du contrat, grâce à un dollar plus faible et à l'approche de la saison de croissance printanière dans l'hémisphère nord, qui ont déclenché un rallye de couverture des positions courtes, ont indiqué les analystes.

Le maïs et le soja CBOT se sont également raffermis, tout en restant proches de leurs plus bas niveaux pluriannuels.

A 12:54 CST (1854 GMT), le blé de mai le plus actif était en hausse de 22 cents à 5,81 dollars le boisseau, rebondissant après avoir atteint son plus bas niveau à 5,53-1/2 dollars.

Le maïs de mars du CBOT gagnait 3 1/2 cents à 4,20 dollars le boisseau après avoir chuté à 4,14-3/4 dollars, son niveau le plus bas sur un graphique continu du contrat le plus actif depuis plus de trois ans. Le soja de mars a gagné 5 cents à 11,77-1/4 dollars le boisseau, mais s'est maintenu au-dessus d'un plancher pluriannuel atteint la semaine dernière.

L'abondance des stocks mondiaux de céréales et la faiblesse de la demande pour les produits américains ont exercé une pression sur les contrats à terme du maïs, du blé et du soja du CBOT pendant des mois, encourageant les spéculateurs à établir d'importantes positions nettes à découvert sur les trois marchés. Mais l'attention commence à se porter sur la saison de croissance aux États-Unis et sur les risques météorologiques, alors que les tensions politiques s'intensifient.

"Les risques géopolitiques restent élevés et les gestionnaires de fonds s'inquiètent de leurs importantes positions courtes", a déclaré Arlan Suderman, analyste en chef de StoneX pour les matières premières, dans une note adressée aux clients.

Après que le ministère américain de l'agriculture (USDA) a publié la semaine dernière des prévisions qui annonçaient une augmentation des stocks de céréales américaines, "peut-être avons-nous atteint le pic des mauvaises nouvelles... peut-être avons-nous juste poussé les positions courtes des fonds aussi loin que possible", a déclaré Sterling Smith, directeur de la recherche agricole chez AgriSompo Amérique du Nord.

Lorsque les contrats à terme CBOT de mars entreront dans leur phase de livraison plus tard ce mois-ci, a déclaré M. Smith, "nous allons nous intéresser davantage à la nouvelle récolte". Les fonds ne seront pas aussi enclins, dans un premier temps, à pousser leurs positions courtes massives sur la nouvelle récolte (mois), simplement parce qu'il y a des risques liés aux semis et aux conditions météorologiques.

Sur le front des exportations, l'USDA a confirmé les ventes privées de 155 000 tonnes de maïs américain de la nouvelle récolte au Japon et de 228 000 tonnes de farine de soja américain de l'ancienne récolte aux Philippines. (Reportage de Julie Ingwersen ; reportages complémentaires de Naveen Thukral à Singapour et de Sybille de La Hamaide à Paris ; rédaction de Barbara Lewis)