Le blé a augmenté mercredi en raison de la demande des acheteurs internationaux, tandis que le soja et le maïs ont prolongé leurs pertes pour une deuxième session consécutive, les investisseurs évaluant l'impact des conditions météorologiques difficiles dans certaines zones de production majeures.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,16% à 6,43-3/4 dollars le boisseau à 0047 GMT.

* Le maïs a perdu 0,21% à 4,66 dollars le boisseau, tandis que le soja a perdu 0,4% à 12,41-1/2 dollars le boisseau.

* Un groupe d'experts en cultures a projeté mardi que la récolte de blé d'hiver de l'Oklahoma en 2024 serait de 89,161 millions de boisseaux, avec un rendement moyen de 33,68 boisseaux par acre, en hausse par rapport à la récolte de 68,6 millions de boisseaux de l'Etat en 2023, selon le Département américain de l'agriculture.

* Les fortes inondations dans le sud du Brésil ont touché les installations de stockage alimentaire dans les zones basses tout en entravant l'expédition des céréales vers les ports, mettant en péril les exportations du pays et dévastant l'économie de l'État du Rio Grande do Sul, grand producteur de soja, de riz, de blé et de viande.

* Le gouvernement brésilien prépare une mesure temporaire pour autoriser l'agence nationale des cultures (Conab) à importer 1 million de tonnes de riz afin de contrôler les prix après les inondations meurtrières de ces derniers jours qui ont touché de nombreuses cultures dans l'État de Rio Grande do Sul.

* Le quota d'exportation de céréales de l'un des plus grands négociants russes, Rodnie Polya, anciennement connu sous le nom de TD RIF, a été réduit de 1,2 million de tonnes à 2,78 millions de tonnes pour la campagne de commercialisation en cours, en raison d'un conflit avec les autorités sur des questions phytosanitaires, selon un arrêté ministériel publié mardi.

* Les stocks canadiens de blé, de maïs et d'avoine étaient en baisse à la fin du mois de mars 2024 par rapport à la même date en 2023, selon une enquête agricole de Statistique Canada publiée mardi.

* L'acheteur public de céréales égyptiennes, la General Authority for Supply Commodities (GASC), recherche du blé dans le cadre d'un appel d'offres international pour des expéditions entre le 7 et le 17 juin et/ou le 18 et le 28 juin.

* L'acheteur public de céréales de Jordanie n'aurait pas effectué d'achat dans le cadre d'un appel d'offres international portant sur 120 000 tonnes de blé de mouture mardi et un nouvel appel d'offres devrait être lancé dans les jours à venir, jusqu'au 14 mai, ont indiqué des négociants européens.

* Un producteur sud-coréen d'aliments pour animaux a acheté environ 68 000 tonnes de maïs pour animaux en provenance d'Amérique du Sud dans le cadre d'un appel d'offres international mardi, selon des négociants européens.

* Le ministère japonais de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF) a cherché à acheter un total de 114 077 tonnes de blé de qualité alimentaire en provenance des Etats-Unis, du Canada et de l'Australie dans le cadre d'un appel d'offres régulier qui se terminera jeudi en fin de journée.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Wall Street a réduit ses gains antérieurs mardi après que les marchés d'actions se soient redressés, les investisseurs s'interrogeant sur la date et l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année, tandis que la résurgence du dollar a contribué à affaiblir davantage le yen.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 Allemagne Production industrielle MM, YY Mars

1200 Brésil Ventes au détail YY Mars

2350 Japon La Banque du Japon publiera un résumé

des opinions des membres du conseil d'administration

25-26 avril (Reportage de Bernadette Christina ; Rédaction de Rashmi Aich)